Kurt Cobain: 30 anos da morte artista que marcou a música mundial

Um dos nomes mais relevantes do rock internacional, Kurt Cobain, do Nirvana, morreu há 30 anos

Em 1987, fundou a banda de rock Nirvana que foi considerada a pioneira no estilo grunge, um subgênero do rock alternativo.

Lançamento de “Nevermind” e ascenção do Nirvana

Segundo álbum de estúdio do Nirvana, “Nevermind” é considerado um marco da música no início da década de 1990. Com o lançamento em setembro de 1991, o Nirvana se consolidou no rock, dando surgimento a um novo subgênero: o grunge.

Entre os sucessos atemporais: “Smells Like Teen Spirit”, “Come As You Are” e “Polly”, o disco é reconhecido pelas publicações especializadas Rolling Stone e Time como um dos maiores álbuns de todos os tempos.