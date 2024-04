Pabllo Vittar convida Taty Girl para cantar forró em novo disco

Nesta quarta-feira, 27, a cantora Pabllo Vittar anunciou parte do repertório do seu novo álbum "Batidão Tropical vol.2". A divulgação do álbum aconteceu com uma canga de 10×14 metros estendida na Praia de Iracema, em Fortaleza.



O sexto álbum de Pabllo que terá 14 faixas e conta com as colaborações de Taty Girl, Gaby Amarantos, Will Love e Maderito. A cantora cearense Taty Girl marca presença regravando o hit do forró cearense "Falta Coragem".

A capa de "Batidão Tropical vol.2" foi divulgada nas redes sociais de Pabllo Vittar na terça-feira, 26, e empolgou os fãs, resgatando a essência do álbum anterior. Neste projeto a cantora apresenta ritmos que a influenciaram ao longo de sua história, contemplando gêneros musicais originados no Norte e Nordeste do País.