Música de Billie Eilish é comparada a funk brasileiro; saiba mais

Billie Eilish cai no fundo do mar em teaser de nova música e fãs especulam semelhança com o funk brasileiro "Malandramente"

A cantora americana Billie Eilish lançou neste domingo,7, nas suas redes sociais uma prévia do novo single para seu próximo projeto musical. No registro, ela aparece afundando em água ao som de uma batida. Já nesta segunda, 8, a artista ainda publicou uma foto anunciando o lançamento de seu novo álbum para o dia 17 de maio.

“Hit me hard and soft”, meu terceiro álbum sai em 17 de maio. Realmente não poderíamos estar mais orgulhosos deste álbum e mal podemos esperar para que vocês o ouçam. Amo vocês", escreveu na postagem.

A artista de 22 anos já possui dois álbuns de trabalho, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, de 2019, e “Happier Than Ever”, de 2021. Seu mais recente sucesso é a trilha sonora do filme "Barbie", “What Was I Made For?”, música que ganhou o prêmio de Melhor Canção Original na 66ª entrega do Oscar em 2024.