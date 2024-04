Com Alok, Tomorrowland Brasil anuncia datas do festival em 2024

Maior festival de música eletrônica do mundo, o Tomorrowland anunciou nesta terça-feira, 9, as datas do evento de 2024. Realizado no Parque Maeda, em Itu, município de São Paulo, o festival ocorre entre os dias 11 e 13 de outubro.

Ainda sem informações sobre a programação completa, o DJ Alok foi confirmado como primeiro nome da Tomorrowland Brasil 2024.

