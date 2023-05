Guitarra quebrada por Kurt Cobain é leiloada por quase R$ 3 milhões

Uma guitarra Fender Stratocaster destruída no palco por Kurt Cobain, vocalista e líder da banda de rock Nirvana, foi leiloada por aproximadamente US$ 600 mil. O valor corresponde a R$ 2 milhões e 976 mil na cotação atual. A quantia representa dez vezes mais que o preço estimado inicialmente.

O leilão foi realizado no último sábado, 20. De acordo com Kody Frederick, da casa de leilões Julien’s Auctions, a guitarra foi remontada, mas não pode ser usada. O estabelecimento esperava que o instrumento alcançasse a faixa dos US$ 60 mil (quase R$ 300 mil) durante o leilão público realizado no Hard Rock Cafe de Nova York.

A peça, porém, foi vendida por cerca de US$ 595 mil, segundo a casa de leilões. “Pode-se ver a rachadura provocada quando ele quebrou a guitarra. Kurt Cobain, quando estava no palco, quando tocava, era uma máquina”, disse Koly Frederick à AFP.

Guitarra destruída por Kurt Cobain foi leiloada por quase R$ 3 milhões Crédito: Frederic J. BROWN/AFP

O leilão também incluía outros itens, como uma lista de canções escritas à mão por Kurt Cobain para um show em Seattle em abril de 1991. Naquela noite, o Nirvana tocou uma versão de “Smells Like Teen Spirit”, um de seus maiores sucessos, meses antes do lançamento da música e do álbum “Nevermind”, o principal da banda. Cobain tirou a própria vida em 1994, aos 27 anos.



