Filha de Kurt Cobain, do Nirvana, se casa com filho de Tony Hawk

Frances Bean Cobain, filha única de um dos principais nomes do rock internacional, se casou com Riley Hawk, filho do skatista Tony Hawk, em San Diego, cidade da Califórnia, nos Estados Unidos.

A informação foi confirmada pelo TMZ. De acordo com o site estadunidense, a troca de alianças do casal de filhos de nomes relevantes da música e do esporte ocorreu no dia 3 de outubro.

