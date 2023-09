Fã cearense do Foo Fighters faz jantar para Dave Grohl em SP

Uma das atrações mais aguardadas na primeira edição do The Town, o Foo Fighters aproveitou a passagem pelo Brasil para provar a culinária paulistana. Com show no festival de música realizado no sábado, 9, a banda de rock estadunidense visitou o restaurante Dalva & Dito, especializado em comida brasileira, na noite anterior ao evento.

Morando há cerca de quatro meses em São Paulo, Tainan revela que só soube da presença especial no restaurante quando chegou no estabelecimento. “Até eu chegar no trabalho, não sabia do jantar. Meu sous chef me avisou que teríamos de preparar um jantar para o Foo Fighters naquele dia.”.

Fã assumida de Dave Grohl, líder e vocalista do Foo Fighters, a cozinheira cearense teve a oportunidade de conversar com o músico ao fim da noite. “Foi questão de segundos, mas não trocaria por nada. Falei que era um prazer enorme conhecê-lo, que ele não tinha ideia da importância dele na minha vida e que agradecia muito”, relembra.

Tainan Matos compartilhou as fotos do encontro com Dave Grohl e com os outros membros do Foo Fighters em seu perfil no Instagram. “A vida é massa demais!”, escreveu a cearense na publicação.



