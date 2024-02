Carnaval no Aterrinho: famílias e amigos se reúnem para aproveitar atrações

Foliões pulam carnaval no Aterrinho da Praia de Iracema e aproveitam os shows de Zeca Baleiro, Marcia Felipe, Superbanda... Crédito: Raquel Aquino O Povo

Apesar das fortes chuvas que aconteceram neste sábado, 10, foliões aparecem produzidos com fantasias para os shows de Marcia Fellipe, Superbanda e Zeca Baleiro, que acontecem hoje no Aterrinho da Praia de Iracema. A concentração do público aconteceu após as 19 horas. Se para alguns foliões, a tradição de fantasiar-se no Carnaval é ultrapassada, para muitas pessoas que vieram ao Aterrinho da Praia de Iracema é a melhor parte da festa. De Napoleão a Macaco Louco, o polo praiano de Fortaleza encheu-se de cores no primeiro dia de festividade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine DJ Ada Porã abriu a programação musical às 18h30min com canções virais nas redes sociais. Foi a partir de sua apresentação que a população começou a se reunir no polo carnavalesco.

Em seguida, Márcia Fellipe subiu ao palco com os maiores hits de Carnaval de 2024, como “Macetando”, de Ivete Sangalo, e “Perna Bamba”, de Léo Santana. A cantora cearense também cantou sucessos dos ritmos axé e forró, que agitaram os foliões. Joelcio Alves é professor de História e foi curtir o Carnaval no Aterrinho da Praia de Iracema com família, amigos e ex-alunos. Empolgado com fantasias, o educador veio este ano para a folia com fantasia de Napoleão. “Ano passado eu vim de Wandinha, de Sininho… Eu sou doido por Carnaval, adoro Carnaval. Todo ano eu monto as quatro fantasias, uma para cada dia. E hoje é Napoleão”, conta Joelcio. Joelcio Alves todos os anos prepara sua fantasia para cair na folia Crédito: Raquel Aquino O Povo O historiador ainda deu um spoiler para a fantasia de amanhã: “Ela tem dentes grandes”. Ele conta ainda que hoje está ansioso por uma das atrações musicais: “A expectativa é que Zeca Baleiro acalme esse meu coração carnavalesco”. Joelcio Alves afirma que o Carnaval cearense é diferenciado: “A cara do Carnaval do Ceará é a irreverência, o sorriso e a alegria. O cearense é irreverente”. Chamando atenção no Aterrinho da Praia de Iracema, as professores Esterlândia e Juliane Zaranza e o servidor da UFC, Alisson de Araújo, estavam performadas de As Meninas Superpoderosa. “A gente rodou o Centro de Fortaleza inteiro atrás dessas roupas. Tinha uma Docinho que desistiu, então achamos outra Docinho para o trio ficar completo”, disse a Lindinha. Para a Florzinha a cara do Carnaval de Fortaleza é a Superbanda Crédito: Raquel Aquino O Povo

Play

Para a Florzinha, que se chama Juliane, a cara do Carnaval de Fortaleza é uma atração principal que vai se apresentar hoje no Aterrinho: “Superbanda!”. Vestida de Macaco Louco, o vilão das Meninas Superpoderosas, a social media Júlia Soares foi à Praia de Iracema com uma fantasia que ela mesma criou. “Em todos os Carnavais eu venho para cá e esse ano eu decidi que usaria todas as fantasias que tenho. Hoje eu vim com essa, amanhã venho de Taylor Swift e depois outra”, destaca Júlia. Para Julia Soares, se fantasiar é uma forma de se expressar. Crédito: Raquel Aquino O Povo

A social media conta ainda sobre a escolha de sua fantasia diferenciada: “Essa eu fiz porque eu gosto muito das Meninas Superpoderosas, mas eu não queria ser nenhuma delas, eu queria ser o Macaco Louco. Eu quis ser o inimigo, eu a fiz toda do zero”. “Eu acho que me fantasiar é uma forma de me expressar sem necessariamente ter que parecer sexy. Eu acho que pode ser engraçado, divertido e esse é o rolê”. A família de Carlos Antônio e Karina Silva vieram para o Aterrinho da Praia de Iracema vestidos com o próprio abadá personalizado. Junto a eles, a filha mais nova do casal com apenas 1 ano e quatro meses. “Foi a minha senhora que teve a ideia do Bloco dos Desajeitados e eu gostei muito”, declara Carlos. ''Carnaval dos Desajeitados', família personaliza o próprio abadá. Crédito: Raquel Aquino O Povo