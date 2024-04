Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, passará por cranioplastia

A filha do baixista Mingau revelou que o músico passará por uma cranioplastia nas próximas semanas e, em seguida, seguirá para uma clínica de reabilitação

Rinaldo Oliveira Amaral , conhecido como Mingau, foi baleado na cabeça em setembro do ano passado, em Paraty, Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado de um amigo, quando o carro que estavam foi surpreendido por criminosos e alvo de disparos.

Mingau, baixista Ultraje a Rigor, passará por uma cranioplastia nas próximas semanas, para colocar uma prótese na área do osso que foi atingida pelo disparo de uma arma de fogo. A informação foi divulgada por sua filha, Isabella Aglio , nas redes sociais nesta quarta-feira, 3.

Ela explicou que quando o acidente aconteceu, o músico foi atendido pelo Sistema Integrado de Saúde (SUS) e que por não ter neurocirurgião, “precisou ser transferido para um hospital autorizado pelo convênio [do plano]).

Além de informar sobre o atual estado de saúde de Mingau , Isabella Aglio trouxe um esclarecimento sobre a situação financeira deles e o motivo do pedido de ajuda com a vaquinha.

O músico ficou internado durante quatro meses, mas depois recebeu alta . Apesar do quadro estável e do bom prognóstico, Isabella revelou que, segundo os médicos, o tratamento de recuperação será longo.

Ela contou que devido ao estado emocional que a família se encontrava, não houve uma preocupação em conferir se os médicos que estavam realizando o atendimento, que foram trazidos por um amigo, eram credenciados ou não pelo convênio.

“Pois foi assim… A família só soube dois meses depois que teria honorários médicos a pagar, uma conta que chegou a 300 mil [reais]”, revelou.

Ela continuou, afirmando que os “amigos mais próximos acompanharam tudo”, que foram eles que “sugeriram a vaquinha e organizaram o show no Teatro Bradesco”. Foi a partir desta ajuda que a dividida dos honorários médicos foi quitada em quatro meses.

“O que mais for arrecadado irá custear a terceira cirurgia, tanto a prótese quanto a equipe médica que o acompanha”, declarou.

“Simplesmente não dá para mudar de time, afinal foram esses neurologistas que salvaram a vida do meu pai, e conhecem mais do que ninguém o seu cérebro”, justificou o motivo de continuar seguindo o tratamento com os mesmos profissionais.