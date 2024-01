Músico Mingau aparece beijando a filha após 3 meses internado; vídeo

Filha do músico compartilha momentos de sua recuperação nas redes sociais. Mingau se recupera em São Paulo após ser baleado em setembro

Filha do músico Reinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, compartilhou momentos da recuperação do pai nas redes sociais. Em vídeo, o baixista da banda Ultraje a Rigor aparece dando um beijo na filha, que se emociona. Ele está internado desde o dia 2 de setembro, após ser baleado em Paraty, litoral sul do Rio de Janeiro.

Mingau se recupera dos ferimentos graves em um hospital particular em São Paulo. Ontem, 2, três meses após o crime, Isabella Aglio compartilhou no Instagram um vídeo do pai dando beijos nela.

Ao receber o beijo do pai, Isabella reage: “Não acredito". Em seguida, ela se emociona com a atitude do pai. "Eu te amo, eu te amo. Vou chorar”, diz ela.