Músicas inéditas de Marília Mendonça devem ser lançadas em abril

Em maio de 2023, a Som Livre, então gravadora da artista, lançou o EP póstumo “ Decretos Reais Vol. 1 ”, com músicas extraídas da live “Serenata”, ocorrida em maio de 2021.

De acordo com o site, a família da artista aprovou a liberação das obras inéditas de Marília para a Sony Music. Falecida em 5 de novembro de 2021, devido um acidente aéreo, Marília deixou um grande acervo musical .

Novas músicas de Marília Mendonça (1995-2021) estão prontas para serem lançadas. A novidade no repertório da “ Rainha da Sofrência ” foi confirmada nesta quarta-feira, 20, pelo G1.

Sony Music irá lançar novas músicas de Marília Mendonça

As novas faixas estão previstas para serem lançadas a partir do mês de abril pela Sony Music. A mudança de gravadora responsável pelo acervo musical de Marília se deu após a decisão da família da artista junto com o empresário.

Segundo o portal Metrópoles, a primeira canção a ser disponibilizada pela nova gravadora deve ser uma música inédita, composta e gravada por Marília Mendonça.