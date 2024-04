Diogo Nogueira e Jorge Aragão se apresentam no Festival de Viçosa

Iniciado no último sábado, 30, a cidade de Viçosa do Ceará lançou a nova edição do “Festival Viçosa Mel e Cachaça”, contando com a presença de milhares de pessoas em seu evento de lançamento.

A programação do Festival acontecerá entre os dias 30 de maio e 1º de junho, contando com a presença confirmada de grandes nomes da música e do samba brasileiro: Jorge Aragão (31/05) e Diogo Nogueira (01/06).

O Festival este ano tem como objetivo ocupar três palcos na cidade de Viçosa: na Praça Clovis Beviláqua, na Praça Felipe Camarão e no Complexo Turístico da Igreja do Céu.