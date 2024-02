Keane realiza show no Brasil em 2024, afirma jornalista

Banda britânica Keane pode fazer show no Brasil em 2024, segundo jornalista Crédito: Alex Lake/Divulgação

Lançado em 2004, o disco de estreia do grupo de rock alternativo se tornou o mais vendido da banda. A obra reúne músicas como “This Is The Last Time” e “Your Eyes Open”, além de “Somewhere Only We Know” e “Everybody’s Changing”.

