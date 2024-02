Viúvo de Gilberto Braga inicia ação contra Globo por direitos de novelas

O decorador Edgar Moura Brasil deu início a uma ação contra a Rede Globo para tomar conhecimento acerca das obras de Gilberto Braga, seu ex-companheiro e um dos principais autores de novelas da emissora carioca.

De acordo com o portal F5, o viúvo do autor solicita informações sobre pagamentos e direitos das obras criadas por Gilberto Braga que foram desenvolvidas para a Globo. A ação corre na 34ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ).

A publicação divulgada nesta segunda-feira, 26, detalha que Edgar é um dos sócios responsáveis pela GT Produções Artísticas Ltda, criada em 1978 por Gilberto para gerir seus contratos com a emissora de televisão.