Globo cancela reprise de Salve Jorge e anuncia Paraíso Tropical

"Paraíso Tropical" deve substituir "Mulheres Apaixonadas" no Vale a Pena Ver De Novo, da TV Globo

O diretor dos Estúdios Globo, Amauri Soares, foi quem ordenou a troca. O motivo teria sido a presença de Camila Pitanga em " Beleza Fatal ", a primeira novela da HBO Max , conforme explicou o portal Notícias da TV. Camila é um dos destaques de sucesso de “Paraíso Tropical”, no papel de Bebel, uma prostituta que divertia o público com expressões como “catiguria”.

A nova reprise do Vale a Pena Ver De Novo , das tardes da TV Globo, será da novela “Paraíso Tropical”, trama de Gilberto Braga e Ricardo Linhares. O anúncio acontece após a especulação de que “Salve Jorge”, de Glória Perez, seria a substituta de "Mulheres Apaixonadas", atualmente no ar.

A motivação também teria sido que uma trama ensolarada, ambientada nos cartões postais do Rio de Janeiro, seria um trunfo para segurar o público no período do verão e das férias.

A novela também conta com grandes nomes da dramaturgia como Alessandra Negrini, Susana Vieira, Fabio Assunção, Tony Ramos, Vera Holtz, Gloria Pires e Renée de Vielmond.



Exibida originalmente em 2007, a trama foi indicada ao Emmy Internacional na categoria de melhor novela, e apesar de pedidos, nunca havia sido reprisada pela TV Globo até então.