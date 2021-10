Gilberto Braga morre aos 75 anos

Morreu nesta terça-feira, 26, o autor Gilberto Braga, aos 75 anos. Um dos maiores autores da história da televisão estava internado no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro.Segundo informações do colunista Alcemo Gois, do O Globo, Braga passou a enfrentar uma infecção sistêmica a partir de perfuração de esófago, nos últimos dias. O autor, então, não resistiu as complicações.

O autor carioca tem em seu currículo grandes sucessos da TV Globo, como Escrava Isaura (1976) e Dancin' Days (1978). O autor se destacou por ter vilões inesquecíveis em suas tramas. Entre as novelas mais marcantes de Braga estão também Anos Dourados e Celebridade, com as protagonistas interpretadas por Malu Madder e Cláudia Abreu. Ele também venceu o Emmy Internacional de Melhor Telenovela em 2008 por Paraíso Tropical.

