Ivete celebra 30 anos de carreira com turnê: 'Maior que o País já viu'

"A gente vai contemplar muitos lugares para que meus fãs possam ter acesso", completou. As apresentações fazem parte do projeto "Ivete 3.0", que engloba uma série de ações comemorativas, como o lançamento de EP.

Ela também retorna ao Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 20 de dezembro deste ano. A apresentação será transmitida ao vivo pela Globo como um especial de fim de ano.

A cantora Ivete Sangalo anunciou nesta quinta-feira, 21, uma turnê de celebração dos 30 anos de carreira. Os shows vão passar por 30 estádios do Brasil em 2024. "Realizaremos a maior turnê que esse País já viu", afirmou a artista em coletiva de imprensa realizada em São Paulo.

Ivete Sangalo ironizou a suposta rivalidade com Anitta em vídeo publicado nas redes sociais neste domingo, 17. As duas simulam uma briga no início das imagens, até o momento em que são flagradas pela produção. "O bicho vai pegar", escreveu a baiana na publicação.

A filmagem faz parte da divulgação da estreia da segunda temporada do programa "Pipoca da Ivete”, na qual a intérprete de "Funk Rave" participa. "Olha quem veio para o meu programa. Te amo, você é uma fofa. Quero tanto que você venha mais", falou a apresentadora em tom debochado.

