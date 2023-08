Doença rara de Céline Dion não possui remédio, diz irmã da cantora

Após precisar cancelar os shows da turnê comemorativa por piora na saúde, a cantora Céline Dion vem vivendo dias desafiadores, é o que afirma a irmã da artista. Em entrevista ao Le Journal de Montreal, Claudette Dion revelou não existe remédio para a doença de Céline.

“Não encontramos nenhum remédio que funcione”, disse ao jornal canadense. A familiar da cantora de 55 anos de idade aproveitou para revelar que Céline está se consultando com os “maiores especialistas do mundo” na síndrome da pessoa rígida.

Caracterizada por um rigidez muscular progressiva e espasmos musculares, o que causava na artista dificuldades para andar e usar as cordas vocais, a falta de tratamento com medicamentos pode trazer complicações para o dia a dia do paciente.

Claudette, no entanto, disse que ainda estão esperançosos para o tratamento e recuperação de Céline Dion: “Ter esperança é importante.”.

Síndrome da pessoa rígida: entenda a doença de Céline Dion

Sobre a doença, a revista científica Collection Health afirma: “A síndrome de stiff-person ou síndrome da pessoa-rígida (SPR) é uma rara afecção neurológica caracterizada por uma intensa rigidez axial e proximal de membros, com espasmos inesperados, devido a uma atividade contínua das unidades motoras que são progressivos e podem ser fatais”.

De acordo com Instituto Nacional de Saúde, agência governamental do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, os sintomas da doença são características como posturas majoritariamente encurvadas e enrijecidas.