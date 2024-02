Jon Bon Jovi recebe destaque e é aplaudido em festa pré-Grammy

"The Boss" ("O Chefe") Bruce Springsteen participou de um cativante dueto com o roqueiro Jon Bon Jovi para homenageá-lo durante uma comemoração pré-Grammy, na sexta-feira (2), enquanto estrelas como Paul McCartney dançavam na plateia, em um evento carregado de orgulho pelo estado americano de Nova Jersey.

Os dois ícones do rock mantiveram a multidão de pé, com interpretações divertidas do sucesso de Bon Jovi "Who Says You Can't Go Home" e "The Promised Land" de Springsteen.

Ao aceitar o prêmio, Bon Jovi saudou seu amigo "The Boss" e falou da morte da mãe de Springsteen no início desta semana.