Céline Dion lança novas músicas após anúncio de doença incurável

Na última quinta-feira, 13, a diva pop Céline Dion anunciou que irá lançar novas músicas. Esta será a primeira produção da cantora canadense após a divulgação, em dezembro de 2022, de uma rara condição neurológica.

Intitulado “Love Again”, o novo álbum será a trilha sonora de um filme de mesmo nome e apresenta cinco canções novas, assim como sucessos anteriores. Será lançado no dia 12 de maio, junto com a estreia do filme nos cinemas canadenses.

Vencedora de um Grammy, a estrela de Quebec também aparece no cartaz da futura comédia romântica que tem direção de Jim Strouse (“Nossa vida sem Grace” e “A incrível Jessica James”).

“Acho que é uma história maravilhosa para se sentir bem, e espero que as pessoas gostem, e que também gostem das novas músicas”, disse Céline Dion em um comunicado.

Céline Dion revela que foi diagnosticada com doença rara e incurável

Em dezembro de 2022, Dion publicou um vídeo no Instagram em que revelou ter sido diagnosticada com um transtorno neurológico conhecido como síndrome da pessoa rígida. Ela explicou que não estava pronta para iniciar uma turnê europeia prevista para fevereiro deste ano.

De acordo com a artista, a doença é caracterizada por um rigidez muscular progressiva que lhe causava dificuldades para andar e para usar suas cordas vocais.

O "Courage World Tour" começou em 2019, mas foi interrompido pela pandemia de covid-19. Depois, Dion cancelou a sessão norte-americana da turnê por problemas de saúde.



Síndrome da pessoa rígida (SPR)

Sobre a doença, a revista científica Collection Health afirma: “A síndrome de stiff-person ou síndrome da pessoa-rígida (SPR) é uma rara afecção neurológica caracterizada por uma intensa rigidez axial e proximal de membros, com espasmos inesperados, devido a uma atividade contínua das unidades motoras que são progressivos e podem ser fatais”.

De acordo com Instituto Nacional de Saúde (NIH – National Institute of Health), agência governamental do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, os sintomas da doença são características como posturas marjoritariamente encurvadas e enrijecidas.

A síndrome de stiff-person atinge 200% mais mulheres do que homens e geralmente está associada a outras doenças autoimunes, como diabetes, vitiligo, anemia, tireoidite.

Pessoas com essa síndrome podem perder a capacidade de andar e de falar. No entanto, existem tratamentos que podem frear a velocidade de evolução da SPR.



