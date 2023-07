Conheça os benefícios do cacau para pele e cabelo

Dermatologista explica como o fruto auxilia no bom funcionamento do organismo e como ele pode ser utilizado

Muitos apontam o chocolate como vilão da pele bonita e saudável. Porém, segundo a médica especialista em dermatologia Flávia Villela, tanto a saúde da pele quanto a do cabelo podem se beneficiar dos nutrientes encontrados no principal ingrediente do chocolate: o cacau.

O cacau é um fruto típico da Amazônia e, além de ser utilizado principalmente para produção do chocolate, possui muitos benefícios para pele, uma vez que detém de oligoelementos, substâncias hidratantes com ação antioxidante e nutritiva para pele e cabelo.

Rico em vitaminas e minerais

Segundo Flávia Villela, o cacau é rico em vitaminas (A, B1 e E) e possui muitos minerais, como ferro, zinco, potássio e magnésio, substâncias importantes para o bom funcionamento do organismo, da pele e dos fios do cabelo.

“O cacau é fonte de energia e possui muitos benefícios para a saúde. Seu consumo em alimentos, como o chocolate meio-amargo ou amargo, protege o coração, auxilia na circulação sanguínea, melhora o HDL (bom colesterol), tem efeito antioxidante, anti-inflamatório, além de relaxar e proporcionar sensação de bem-estar”, destaca a médica.