Novela Renascer: elenco do remake se reúne em festa de lançamento

"Amadureci junto com a história. Estou muito feliz. Esta força do cacau vai encantar todo mundo”, afirma o artista em entrevista ao Gshow.

Outros personagens

Também compõem o elenco os atores Sophie Charlotte, que dá vida a Eliana e Chico Diaz, o Padre Santo. Outros destaques são Antonio Calloni, que faz o coronel Belarmino, inimigo de José Inocêncio; e Matheus Nachtergaele, o Norberto.

O cantor Xamã estreará sua participação em novelas com o personagem Damião, um matador em “Renascer. "Sempre foi meu sonho trabalhar com dramaturgia e cinema. Demorou bastante, mas está sendo gostoso. O Damião me permitiu me expressar de várias formas”, destaca.