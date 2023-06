7 dicas para plantar grama de milho de pipoca para gatos

Gatos são animais carnívoros, mas alguns deles podem ter o hábito de comer grama. Embora possa parecer estranho, quando a ingestão acontece ocasionalmente, não há motivo para preocupação. Inclusive, a grama de milho de pipoca pode ser oferecida aos felinos.

De acordo com a veterinária Mayra Susenko, esse tipo de grama ajuda a controlar as bolas de pelos e evitar vômitos e diarreias. Além disso, leva poucos dias para brotar.

A seguir, veja dicas de como plantar em casa a grama de milho de pipoca!

1. Escolha as sementes

Adquira sementes de milho de pipoca orgânicas em uma loja de jardinagem ou em um centro agrícola. Certifique-se de que as sementes sejam seguras para consumo animal, sem tratamentos químicos ou pesticidas.

2. Prepare o solo

Escolha um local adequado em seu jardim ou em um vaso grande o suficiente para a grama de milho se desenvolver. Certifique-se de que o solo seja bem drenado e enriquecido com matéria orgânica.

3. Plante as sementes

Siga as instruções do pacote de sementes para obter a profundidade correta de plantio. Em geral, plante as sementes de grama de milho a uma profundidade de cerca de 2,5 centímetros e mantenha uma distância de aproximadamente 15 centímetros entre cada uma.

4. Regue e fertilize

Mantenha o solo úmido, mas não encharcado, durante o crescimento das plantas. A grama de milho precisa de uma quantidade adequada de água para se desenvolver. Além disso, aplique fertilizante orgânico de liberação lenta ou adubo natural rico em nutrientes para fornecer os elementos necessários para um crescimento saudável.