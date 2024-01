Avatar: O Último Mestre do Ar ganha trailer pela Netflix; assista

A adaptação de oito episódios conta a história de Aang, o novo "Avatar" e o único indivíduo com a habilidade de dobrar os quatro elementos

A Netflix divulgou nesta terça, 23, o trailer da série “Avatar: O Último Mestre do Ar”, adaptação live-action da franquia de animação.

Na prévia, Aang, interpretado pelo ator Gordon Comier, começa sua jornada para dominar os quatro elementos (ar, água, terra e fogo) e derrotar o Senhor do Fogo, que planeja dominar as quatro nações.

A produção chega no dia 22 de fevereiro na plataforma, com oito episódios e conta com Albert Kim como showrunner, produtor executivo e roteirista.