Titanic: Roupa de Leonardo Di Caprio vai a leilão por R$ 1 milhão

Lançado há 25 anos, “Titanic” marcou a história do cinema mundial e tornou-se um dos filmes mais queridos pelo público. Protagonizado por Leonardo DiCaprio (Jack) e Kate Winslet (Rose), o longa-metragem de James Cameron é lembrado até os dias atuais.

Marcando as mais de duas décadas da estreia no cinema internacional, a casa de leilões britânica Propstore colocou os trajes usados por DiCaprio no filme a leilão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O acervo conta com uma calça de veludo, camisa de botão de manga e um colete, roupa usada por Jack em grande parte do filme.