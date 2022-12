Titanic: funcionários contam que foram drogados no set de gravação

No último dia 19 de dezembro foi comemorado os 25 anos da estreia do filme “Titanic” nos Estados Unidos, e para comemorar a data, alguns ex-funcionários da produção se reuniram com o portal “Vulture” e relembraram uma história curiosa da época das gravações.

“Nós tínhamos uma sala para os contrarregras e os eletricistas, e um dos rapazes começou a falar muito rápido. Ele era um cara grande, e perguntou 'Vocês estão bem? Porque eu não estou. Sinto como se estivesse sob o efeito de alguma coisa'”, comenta Jake Clarke, um dos funcionários presentes no local.

Em uma das noites de filmagens, parte da equipe técnica e elenco foram drogados ao ingerir uma sopa de peixe batizada com fenciclidina, uma droga alucinógena que pode causar inspiração e mania.

Segundo os funcionários, o set de filmagem virou um caos e várias pessoas foram encaminhadas para o hospital da região. Além de James Cameron, diretor do longa, e dos vários membros da produção, o ator Bill Paxton, que interpretava Brock Lovett, também foi intoxicado.

“Ele (Bill) era um amor", disse Claude Roussel, decorador de cenários da produção sobre o ator que faleceu em 2017. “Ele estava sentado ao meu lado no corredor do hospital e estava gostando da agitação. Enquanto isso, as pessoas rodavam de um lado para o outro com suas cadeiras de rodas”. Leonardo DiCaprio e Kate Winslet não estavam no set nesse dia, portanto não foram intoxicados.

Semanas após o incidente, o Departamento de Saúde da Nova Escócia, nos Estados Unidos, confirmou que a sopa foi batizada, mas o culpado nunca foi descoberto. O ocorrido aconteceu em um dos locais de gravação na cidade de Halifax no Canadá.

