Filme brasileiro ‘Retratos Fantasmas’ fica fora do Oscar 2024

O filme “ Retratos Fantasmas ” está fora da disputa do Oscar 2024. A novidade foi confirmada nesta quinta-feira, 21, com a divulgação da lista de pré-candidatos da cerimônia pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Com 15 títulos elegíveis para a premiação, o filme brasileiro não foi selecionado para compor a lista dos pré-candidatos da categoria internacional.

Barbie lidera pré-indicações no Oscar 2024

Além dos selecionados na pré-lista de Melhor Filme Internacional, outras nove categorias tiveram seus candidatos revelados nesta quinta-feira, 21.

Até então, “Barbie” lidera as indicações, sendo pré-selecionado nas categorias de Som e Roteiro Original, além de Melhor Canção Original com três indicações: “Dance The Night”, “What Was I Made For?” e “I’m Just Ken”.



