James Cameron mergulhou 33 vezes para ver destroços do ‘Titanic’

Diretor de "Titanic" James Cameron também revelou que a produção do filme foi pelo desejo de conhecer os destroços do navio

O cineasta James Cameron, diretor de “Titanic”, já mergulhou 33 vezes para visitar os destroços da embarcação. As experiências são contadas no documentário "Fantasmas do abismo".

"Me sinto muito ligado à história (do Titanic), depois de ter mergulhado 33 vezes no naufrágio. Quanto mais você estuda, mais contagiado pela história do Titanic você fica. Digo sempre como é frágil. Você acha que o entende até se aproximar e ver que tem muito mais complexidade na história", disse o cineasta em entrevista à rede norte-americana CBS.

A fala foi retomada após o canadense de 68 anos ser procurado pelo canal americano CNN, para comentar o desaparecimento do submarino que levava turistas para visitar os destroços neste domingo, 18. O diretor não respondeu.

A produção de “Titanic” também foi pautada no desejo do cineasta de conhecer os destroços. "Eu fiz 'Titanic' porque eu queria mergulhar até os destroços, não porque eu particularmente queria fazer o filme. Quando eu soube que uns caras tinham mergulhado até o Titanic para fazer um filme para Imax, eu disse: 'Vou fazer um filme de Hollywood para pagar uma expedição e fazer a mesma coisa'", afirmou ele.

