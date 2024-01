Kayky Brito volta a andar de bike quatro meses após acidente

"Voltando aos poucos. Cotovelo, as mãos e o quadril estão começando do zero. Na minha memória, o movimento é como antes. Mas o corpo falta obedecer a sincronia. O jeito é vencer a mente. Amo muito ver o movimento das coisas", escreveu nos stories do Instagram - recurso de publicação que dura 24 horas.

Kayky continua realizando tratamento para se recuperar das sequelas do acidente e também compartilha fotos e vídeos durante as sessões de fisioterapia na piscina e na fonoaudiologia.

"Quero dividir com vocês o que eu tenho mais feito nesse momento: a fisioterapia todo dia, fono algumas vezes na semana. Então, acompanhem só", comentou em vídeo publicado no Instagram. "Passando aqui para agradecer o carinho de todos, sei que eu posso sempre contar com todos vocês nessa luta diária. Muito obrigado mais uma vez".

Relembre

Kayky teve politraumatismos após ser atropelado no último 2 de setembro na Avenida Lucio Costa. Após 27 dias de internação, os médicos deram alta a ele, mas com a condição de seguir o tratamento em casa. No dia do acidente, Brito estava com o também ator Bruno de Luca em um quiosque da área.

Após a colisão, o condutor chamou o Corpo de Bombeiros. Em depoimento à polícia, a passageira que estava no carro de Diones confirmou que ele não estava em alta velocidade e que prestou socorro à vítima.