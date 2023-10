Kayky Brito para de seguir esposa após boato de crise no casamento

O casamento do ator Kayky Brito com Tamara Dalcanale parece estar em crise. Na terça-feira, 24, o perfil do artista de 35 anos de idade no Instagram deixou de seguir a esposa. Algum tempo depois, a conta de Kayky voltou a seguir a mãe de Kael, filho do casal, após a notícia do unfollow viralizar nas redes sociais.

O rumores de uma possível crise no relacionamento do casal surge após o atropelamento que deixou Kayky na UTI por cerca de 27 dias. Após a alta médica, a mãe do ator compartilhou uma foto junto aos familiares, mas sem a presença de Tamara.

Na ocasião, boatos sobre um possível desentendimento entre Tamara e os parentes de Kayky ganharam força. Morando em Curitiba, a jornalista chegou a mencionar em uma publicação que não se hospedou na casa dos sogros durante o período que esteve no Rio de Janeiro para acompanhar a recuperação do artista.