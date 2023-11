Bruno De Luca fala pela 1ª vez sobre acidente de Kayky Brito: "Angústia"

O apresentador Bruno De Luca se pronunciou pela primeira vez sobre o acidente do ator Kayky Brito Crédito: Reprodução/Instagram

Bruno relembrou que os dois saíram juntos para comemorar e que exageraram na bebida: "Infelizmente, toda essa empolgação nos fez exagerar na bebida e esse exagero transformou comemoração em tragédia". De Luca também relatou que lembra de poucos "flashes" que ocorreram antes e após o acidente e destacou que não imaginava que Kayky teria sido a vítima do atropelamento. "Lembro de poucos flashes dos momentos finais daquela noite: me despedir do Kayky, virar pra pagar a conta, um grande barulho, alguém sendo arremessado. A partir daí, só gritos e confusão. Muita gente correndo. Depois disso, um apagão total", escreveu. No relato, Bruno disse que no dia seguinte foi trabalhar e chegou a enviar uma mensagem para Kayky, perguntando onde ele estava e se o ator havia visto o acidente. No caminho ao aeroporto, o apresentador contou que recebeu uma ligação de Sthefany Brito, irmã de Kayky, porque o ator não havia retornado para casa. De Luca afirmou que soube do atropelamento do amigo pela imprensa, quando já estava no avião a caminho de São Paulo. O apresentador cancelou o compromisso e voltou para o Rio de Janeiro para encontrar a família do amigo.



"Em nenhum momento, a família do Kayky duvidou do que contei. Durante esses mais de 20 anos de amizade passamos por muitos momentos felizes, mas também por momentos muitos delicados, em que eu sempre estive ao lado do Kayky. Sua família me conhece muito bem, sabe o tamanho da nossa amizade". Em outubro, o Ministério Público do Rio de Janeiro pediu à Justiça para que Bruno De Luca responda por omissão de socorro a Kayky Brito. O apresentador afirmou que o acidente o deixou em estado de choque e que está se consultando com psiquiatras, fazendo hipnoterapia e meditação guiada. Bruno disse que, segundo a psiquiatra, teve uma confusão mental que evoluiu com uma amnésia dissociativa.