Kayky Brito realiza reabilitação respiratória, detalha boletim

O ator Kayky Brito segue em recuperação após sofrer um acidente no qual teve politraumatismo e traumatismo craniano. Em novo boletim médico divulgado nesta quinta feira, 14, o ator de 34 anos de idade está em reabilitação respiratória e motora.

Internado no Hospital Copa D’or, no Rio de Janeiro, desde o dia 2 de setembro, Kayky está estável e segue sob cuidados intensivos. No boletim divulgado na quarta-feira, 13, o artista apresentou melhora clínica e já está respirando sem ajuda de aparelhos.

A reabilitação respiratória consiste em técnicas para a redução dos sintomas de falta de ar e na melhora da respiração, além de contribuir na prevenção e no tratamento de diversos problemas que possam atingir o sistema respiratório.