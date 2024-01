Faustão revela fraturas pós-cirurgia e avalia voltar para a TV

Após passar por transplante de coração, Faustão disse ter levado duas quedas e fraturado uma costela em curto intervalo de tempo depois da cirurgia em agosto deste ano. Apesar das dificuldades, o apresentador afirmou que pode retornar para TV ao restabelecer seu quadro de saúde.

“Duas vezes para entrar no carro. O que você faz para entrar no carro? Você entra primeiro o corpo e depois as pernas. O imbecil aqui já começou a achar que estava bem, pôs uma perna e jogou todo (o peso) na outra. A outra deu uma falhada e fui para o chão. Duas vezes isso. Aí tem uma fratura na costela, essas coisinhas que atrapalharam na reabilitação com a fisioterapia”, lembrou Faustão em entrevista ao podcast “O Programa de Todos os Programas”.