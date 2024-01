Flagra de MC Naninha era parte de gravação de clipe; entenda

Na última sexta-feira, 29, viralizou nas redes sociais um vídeo em que MC Naninha flagra o marido com a amante em um barco e joga a mulher no mar. Poré, internautas descobriram que se tratava do trecho do mais novo videoclipe da cantora.

Lançado há dois dias no canal da gravadora Love Music, o clipe da música “Se mexer com meu marido, eu mato ela” é um feat. entre Naninha, MC Lança e JKnoBeat.