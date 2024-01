Nattan anuncia pausa na carreira para cuidar da saúde Crédito: Uma Comunicação/Divulgação

Nattan anunciou nesta segunda-feira, 1º de janeiro, que fará uma pausa na carreira para cuidar da saúde. O comunicado foi postado por sua equipe no story do Instagram e um vídeo do cantor foi postado no feed, explicando a situação. Há três meses, Nattanzinho, como também é conhecido, realiza um tratamento para uma infecção causada por H. Pylori — bactéria. Como informa a nota, os fortes antibióticos utilizados na medicação do artista geraram um grande refluxo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Os remédios para amenizar esse refluxo não puderam ser administrados durante o tratamento da H. Pylori. Com isso, as suas cordas vocais foram prejudicadas e apareceu um edema”, explicou o comunicado.

Play