Katy Perry vem ao Brasil em 2024 para o Rock in Rio, diz jornal

Katy Perry deve vir ao Brasil em 2024 Crédito: Reprodução/ Instagram @katyperry

Katy Perry retorna ao Brasil em 2024. De acordo com o colunista Ancelmo Gois do jornal O Globo, a cantora estadunidense será uma das atrações do Rock in Rio. O festival, contudo, não confirmou a vinda da artista no line-up oficial. Dentre as atrações oficiais estão: Imagine Dragons, Ed Sheeran, Ne-Yo, Joss Stone, Lulu Santos e Ludmilla. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Katy Perry não vem ao País desde a turnê do álbum “Witness”, que passou por São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro há seis anos, em 2018.