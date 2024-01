Nattanzinho cancela show no Réveillon do Recife por questões de saúde

O cearense Nattanzinho teve que cancelar sua apresentação na programação do Polo Pina do Réveillon do Recife neste sábado, 30, por questões de saúde. A informação foi divulgada pelo Grupo Carvalheira, responsável pela organização do evento Virada Recife. Logo após o anunciado, o artista apareceu em seu Instagram usando uma máscara e chorando. Ele foi substituído pelo forrozeiro Jonas Esticado.

Através de uma postagem no Instagram, um amigo de Nattan explicou que o cantor precisou de atendimento médico por conta de problemas de saúde na noite desta sexta-feira, 29.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui