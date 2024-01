Cearense Nattan confirma show no Réveillon do Rio: "Não posso deixar esse sonho passar"

"Ontem ainda tava sem voz total, hoje tomei uma bomba de remédios pela manhã para conseguir ter voz e realizar um dos meus maiores sonhos [...] Que é levar a minha música para fora e estar no palco em Copacabana, no Rio de Janeiro, representando esse meu estado, representando o Nordeste, levando o meu forró, minha cultura."

Após cancelar show em Recife por questões de saúde, o cantor cearense Nattanzinho confirmou a apresentação programada para este domingo, 31, no Réveillon do Rio de Janeiro . Nos stories do Instagram, ele disse ter tomado "bomba de remédios" para conseguir recuperar voz e realizar um dos seus maiores sonhos.

Nattan tinha show neste sábado, 30, no Polo Pina, mas foi substuído pelo forrozeiro Jonas Esticado após apresentar problemas de saúde.

O artista havia aparecido no Instagram usando uma máscara e chorando ao explicar a necessidade de cancelamento da apresentação.

No início da noite deste domingo, 31, ele agredeceu o apoio dos fãs: "Hoje vou usar toda essa minha alegria, essa minha força, e subir nesse palco e com certeza dar o meu melhor. Levar o que relmente tenho no meu coração, levar energia pra vocês, que é isso que esperam de mim fora dos palcos e no palco".

Segundo ele, o show terá sua dedicação total: "Eu quero tentar, porque é um sonho, não posso deixar esse sonho passar [...] Quando pisar naquele palco hoje, vocês vão ter o Nattanzinho de sempre".