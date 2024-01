No ouvido dos cearenses: artistas e músicas mais escutados no CE em 2023

Além do detalhamento dos destaques de cada estado, foi liberada a lista de artistas mais escutados no Brasil. No âmbito nacional, a cantora Ana Castela foi o destaque, no topo do ranking de cantores em oito estados.

O Spotify liberou, no dia 29 de novembro, o "Wrapped - Spotify" , uma espécie de retrospectiva da plataforma com dados sobre quais artistas, músicas e estilos cada usuário mais aproveitou em 2023. Hoje, segunda-feira, 11, o serviço de streaming também liberou a lista de artistas mais escutados por estado.

Na região Nordeste, o principal destaque é o cearense Felipe Amorim. Natural de Fortaleza, o cantor ficou em segundo lugar entre os cantores que lideraram mais estados, ficando no topo de seis rankings. Nattan, que também é cearense, liderou em um estado.

A única artista internacional que marcou presença na liderança de um estado foi a cantora Taylor Swift, a artista mais escutada no Sergipe. Já na margem mundial, Taylor foi a artista com mais reproduções no Spotify em 2023.

Spotify no Ceará: artistas mais escutados

Assim como no Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas, o Ceará foi um dos estados em que Felipe Amorim foi o principal destaque. Felipe dividiu o Top 5 do Estado com Nattan, Taylor Swift, Wesley Safadão e Marília Mendonça, em sequência.

A colaboração “Love Gostosinho” de Nattan com Felipe Amorim foi destaque em 13 estados, estando presente entre as cinco músicas mais tocadas. Em quatro das 13 localidades, a canção foi a mais reproduzida.

Veja quais foram os artistas e músicas com mais reproduções no Ceará: