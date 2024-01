Drone no cabelo: Alok promete pagar um ano de salão de beleza para fã

Alok explica incidente com drone durante show Crédito: Reprodução

Um drone enroscou no cabelo de uma mulher na plateia do show do DJ Alok, em Florianópolis (SC), na última quinta-feira, 28. O momento foi registrado por pessoas que estavam no show e divulgado nas redes. Após o ocorrido, o DJ se manifestou neste domingo, 31, nas redes sociais sobre o incidente. Alok respondeu dúvidas dos internautas e prometeu pagar um ano de salão de beleza para a mulher. Além disso, a moça foi levada ao camarim, onde pôde conversar e conhecer o DJ, que se desculpou pelo ocorrido.

No vídeo feito por Alok nas redes sociais, ele confirma que o drone era da sua equipe, que incidente foi causado por falha humana e informou que não houve feridos. "Vi vários comentários muito criativos na internet e tal. Um deles é que o Alok deveria pagar um ano de salão de beleza para o cabelo da menina. Gostei dessa ideia, eu vou adotar ela, tá? Então eu vou te pagar um ano aí de salão de beleza pro seu cabelo, tá bom?", afirma.

Confira na íntegra o pronunciamento do Alok:

"Fala galera, boa tarde. Acordei agora pouco aqui e estou vendo toda a repercussão com o vídeo do drone, então resolvi vir aqui dar uma satisfação para vocês. Também esclarecer algumas dúvidas. A primeira delas é se o drone realmente era meu, fazia parte do meu time, e sim, ele é. A segunda dúvida é se a menina tá bem e se teve que cortar o cabelo: a menina tá bem, não teve que cortar o cabelo, a gente deu toda assistência para ela, tá? Já vou contar para vocês isso aí. A terceira dúvida é: por que eu não parei o show, por que que eu continuei tocando com aquela situação rolando na minha frente.

Na verdade, galera, naquele momento o show tinha acabado e tinham 8 mil pessoas na minha frente pedindo mais. Então tinha muita informação rolando ali, então realmente naquele momento, naquele instante, eu não percebi. Mas logo depois, o cara me gritou assim na frente e eu vi as paradas da situação e pedi imediatamente pro meu time lá buscar a menina, dar toda assistência para ela. E aí eu encontrei com ela no camarim, a gente trocou a ideia, tiramos foto junto, a menina é super simpática por sinal, tudo bem. Ela não teve que cortar o cabelo, nada disso. Essa é a primeira vez que rola num show assim e tal, mas já rolou outra vez numa gravação que eu tava fazendo com a Romana e que pegou no cabelo dela também, e também ficou preso ali e tal.

Não teve que cortar nada disso, mas é um susto, é um perrengue. Então eu precisava pessoalmente pedir desculpas para a menina mesmo ali, porque eu já tive muita cena legal com o drone, sempre ganho crédito por isso, mas agora que rolou essa falha, eu também tenho que vir aqui botar a minha cara e pedir desculpas, tá ligado? Pelo erro assim. E aí quando eu perguntei pro piloto do drone o que tinha acontecido, porque eu tinha ficado sabendo que alguém tava com uma camisa e abateu o drone e acabou derrubando no cabelo da menina. Mas ele me falou agora pouco que não foi nada disso, que realmente ele errou e foi uma falha humana. E eu sempre vou falar para vocês galera, a verdade, tá ligado? E essa é a verdade, foi quem eu pedi desculpas. E eu vi vários comentários muito criativos na internet e tal, e um deles é que o Alok deveria pagar um ano de salão de beleza. O cabelo da menina. Eu gostei dessa ideia, eu vou adotar ela, tá? Então eu vou te pagar um ano aí de salão de beleza pro seu cabelo, tá bom? Além disso, também tá super convidada pra ir na clínica da Romana fazer uns capelar com a gente lá, tá bom?