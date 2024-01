Rafa Kalimann consegue recuperar conta em rede social após ataque hacker

Após ataque de hacker, a influenciadora Rafaella Kalimann, anunciou que conseguiu recuperar o perfil dela no Instagram entre a madrugada e a manhã deste domingo, 31. A conta da ex-BBB teve fotos apagadas pelo hacker, que também publicou vídeos.

O anúncio da recuperação também foi feito em vídeo, dessa vez publicado pela influencer. “Já está comigo de volta. Não denunciem a conta, já estou entrando com todas as medidas cabíveis. Estou dando a minha cara aqui só para falar que sou eu mesma, que consegui recuperar”, disse nos stories.

O hacker publicou diversas ameaças nos stories do perfil e apagou fotos que haviam sido publicadas no feed. As mensagens diziam: “Vou postar tudo, tenho tudo, ela vai perder para sempre as redes sociais (…) Tenho senha de tudo, vou vender o TikTok”.