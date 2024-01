Netflix: confira lista dos filmes e séries mais assistidos em 2023

Com a proximidade do último dia do ano, as retrospectivas se tornam ainda mais buscadas. Na Netflix, os 10 títulos mais assistidos, de séries e filmes, foram divulgados e mostraram as obras mais populares do ano de 2023.

Nos filmes, “A Mãe” (2023), longa protagonizado por Jennifer Lopez, ocupou o primeiro lugar dos mais assistidos. “Luther - O Cair da Noite” (2023), ocupa a segunda posição, sendo seguido de “Resgate 2” (2023) para fechar o top 3.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

VEJA TAMBÉM| Com filme na Netflix, Zack Snyder alfineta Disney: ‘Mais criativo