Sony apresenta Baby Garfield em pôster inédito de novo filme

Versão infantil do personagem Garfield foi apresentada ao público em pôster inédito. Imagem faz parte da divulgação do filme "Garfield: Fora de Casa"

Uma nova faceta do Garfield foi divulgada nesta segunda-feira, 18, pela Sony Pictures Brasil. O Baby Garfield, versão infantil do famoso gato, foi apresentado ao público em pôster inédito compartilhado em publicação do Twitter.

"Única maneira de começar bem uma segunda-feira é conhecendo o Baby Garfield", diz o post. A imagem faz parte da divulgação do filme "Garfield: Fora de Casa", nova animação da franquia com estreia prevista para 24 de maio de 2024.

