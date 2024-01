Netflix: Data de estreia da 3ª temporada de Bridgerton é revelada

A Netflix revelou nesta segunda-feira, 11, a data de estreia da terceira temporada de “Bridgerton”. Baseado na obra literária de Julia Quinn, a nova temporada irá acompanhar a história de amor entre os personagens Colin Bridgerton (vivido por Luke Newton) e Penelope Featherington (interpretada por Nicola Coughlan).

Seguindo com a fórmula de lançamento usada em “The Crown”, a terceira temporada de “Bridgerton” será dividida em duas partes. A primeira está marcada para estrear no dia 16 de maio de 2024, já a segunda será lançada na plataforma de streaming no dia 13 de junho do próximo ano.

