Juliana Paiva será Larissa Manoela mais velha em série da Netflix

Quem entra para o elenco da 3ª temporada da série “De Volta aos 15”, da Netflix, são as atrizes Juliana Paiva e Larissa Manoela. As duas farão o mesmo personagem, Filipa, com Juliana na vida adulta e Larissa na adolescência.

Larissa entra em cena ao conhecer a protagonista Anita, interpretada por Maísa, na faculdade de artes visuais. Desta vez, a personagem que tinha 15 anos viajante do tempo está mais velha e na já fora do ensino médio.