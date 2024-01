Ludmilla posta foto inédita com Beyoncé: "Te amo infinito. Você mudou minha vida'

Na tarde de sexta, 22, ela comentou que estava esperando a imagem para postá-la:

"A foto eu ainda vou receber, não estou com a foto ainda. Assim que eu estiver com a foto, vou postar, vou fazer um pôster, vou pendurar aqui na porta da minha casa... todos vão ver."



Ludmilla: confira mais sobre a publicação dedicada à Beyoncé

Lud, que começou a carreira na música como MC Beyoncé, conheceu a diva Beyoncé na noite da última quinta-feira, 21, durante uma passagem relâmpago da americana por Salvador (BA), onde divulgou o lançamento do "Renaissance: a film by Beyoncé", fita que retrata sua última e bem-sucedida turnê, que não passou pelo Brasil.

Em seu Instagram, ela também mandou recado motivacional aos seus fãs:

"Acredita no sonho de vocês e foca no trabalho! Eu vim do nada. E, assim: não liga pros comentários das pessoas, não liga pros comentários de quem não construiu nada, que a única coisa que ele sabe fazer é comentar, dar a opinião dele que não serve de nada. Você faz o seu! Deixa eles darem risada, deixa eles debocharem, deixa eles zoarem da tua cara. Só foca no teu e vai! Porque quem ri por último ri melhor. E ainda ri numa mansão com ar-condicionado, com um carro na garagem... é muito bom rir assim! Não desistam do sonho de vocês!"



Além de Ludmilla citando a fanbase nos comentários, outros famosos também celebraram o momento de fã da artista.