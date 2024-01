Ludmilla e Beyoncé se encontram nos bastidores em Salvador

Durante o encontro Ludmilla relembrou que no ínicio da carreira era conhecida como MC Beyoncé

A artista brasileira ainda não deu detalhes do encontro, mas publicou um stories no Instagram eufórica com o momento. "Obrigada, meu Deus! Caralh*, gente, meu Deus do céu. Estoura a champanhe! Estoura tudo!”, expressou em vídeo. " Hoje é o dia mais feliz da minha vida ", escreveu a cantora.

A cantora Ludmilla , no início da carreira conhecida como MC Beyoncé, esteve frente a frente com a cantora norte-americana Beyoncé durante aparição surpresa em Salvador , nesta quinta-feira, 21.

Segundo a esposa de Ludmilla, a influenciadora Brunna Gonçalves, Beyoncé disse que já conhecia a funkeira.

Tentando digerir que ouvi da boca da Beyoncé que ela já conhecia a Lud — Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves) December 22, 2023

O ativista cearense Preto Zezé, que também estava no local, disse que se emocionou com o encontro das duas e ressaltou que Ludmilla estacionou seu jato ao lado do jato de Beyoncé.