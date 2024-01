Regina Casé encerra contrato fixo com a Globo após 40 anos

Regina Casé não tem mais contrato fixo com a Globo. A notícia foi dada pelo O Globo e confirmada pela assessoria da atriz e apresentadora à coluna F5, da Folha de S. Paulo.

“Estou na Globo há mais de 40 anos, nunca deixei de trabalhar, tanto dentro como fora da emissora, quanto em cinema e teatro. De lá para cá, vivi diversos momentos, diversas mudanças de gestão, formas de trabalhar e fazer. (...) Continuo também com projetos fora, agora até com mais flexibilidade, dentre eles três filmes, todos já com data marcada para rodar. É a vida sendo vida. E que a vida, vida seja", disse Casé em entrevista a coluna Play, do O Globo.

O trabalho mais recente de Regina no “Plim Plim” foi como Zoé na telenovela “Todas as flores”, que teve o último capítulo exibido em 20 de novembro. Para 2024, a atriz irá encarnar mais uma vez Dona Lourdes, em “Diário de dona Lourdes”, filme spin-off sobre a protagonista de “Amor de mãe”.