Série Cine Holliúdy é cancelada pela Globo após três temporadas

“Por enquanto, não há previsão de nova temporada”, afirma o grupo na nota enviada ao veículo de informação. O motivo do cancelamento não foi revelado pela emissora.

O primeiro episódio do programa televisivo foi ao ar em maio de 2019. Edmilson Filho, ator e que também protagoniza os filmes e o seriado, interpreta Francisgleydisson, ou Francis, o proprietário do Cine Holliúdy.

O cinema era a única atração cultural de Pitombas, cidade fictícia da obra localizada no interior do Ceará. Mas quando a televisão chega, o cenário muda. O enredo da série mostra que a população agora prefere as novelas.

Para superar a situação e atrair o público de volta ao cinema, que já não se interessava mais pelos filmes estrangeiros que estavam em cartaz, Francis resolve criar obras próprias e que se aproximem do espectador.

Além de Edmilson, outros grandes nomes já integraram o elenco do seriado, como Matheus Nachtergaele, Heloísa Périssé, Letícia Colin, Falcão, Carri Costa, entre outros. Ao todo, 33 episódios foram lançados nas três temporadas.