'Vivo para estudar', diz vencedora do 'Quem quer ser um milionário'

A pernambucana Jullie Dutra foi a grande vencedora do 'Quem quer ser um milionário". Crédito: Reprodução/ Instagram @lucianohuck

A jornalista Jullie Dutra, primeira vencedora do quadro ‘Quem quer ser um milionário’ do Domingão com Huck, revelou que não fez qualquer esquema especial de estudos para o programa. A pernambucana estuda até 18 horas por dia e quer ser diplomata. Jullie faz cursos preparatórios para prestar concurso para diplomata (o Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata, conhecido como CACD) e acertou as quinze perguntas do quadro comandado por Luciano Huck. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A tão esperada pergunta do milhão foi sobre o número da camisa usada por Pelé na Copa de 1958, quando tinha só 17 anos. Para acertar, Jullie ligou para a amiga Nerfetite Amanajás, que mora em Belém, no Pará.

Com muita convicção nas respostas, Jullie só usou ajuda nas últimas 3 perguntas. Em entrevista para o G1 Pernambuco, ela explica que tem que ter estratégia para ganhar o milhão: "Além do conhecimento, tem que ter o fator sorte e usar estrategicamente as ajudas. Deixei os três recursos para o final".

“Sempre fui a nerd da turma”, diz Jullie A jornalista nascida em Limoeiro, região agreste de Pernambuco, conta que tem gosto pelos estudos desde pequena. "Minha mãe era professora das redes públicas estadual e municipal, em João Alfredo. Desde pequena consegui estudar em escolas particulares conseguindo bolsas", completa . Quando chegou a hora de ingressar na universidade, Jullie chegou a cursar radiologia, no Recife, e medicina em universidades da Bolívia e de Cuba. Ela se formou mesmo em jornalismo e fez pós-graduação em direitos humanos. Enquanto estava na faculdade, ela nunca parou de estudar. Vivia indo de Pernambuco para São Paulo para fazer cursos e participar de congressos.



“Até que fui selecionada para um curso sobre conflito armado e comecei a ter o sonho de ser correspondente internacional", explica. LEIA MAIS: Quer ser um milionário? Saiba quais as chances de ganhar na loteria O sonho de ser diplomata Foi o desejo de ser correspondente internacional que a levou ao sonho de ser diplomata. Ela aproveitou o curso sobre conflito armado e conheceu pessoas da ONU e da Cruz Vermelha, e até viajou ao Haiti.